Появилось видео с места ДТП с автобусами на трассе под Москвой

Москва, 21 октября. Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и маршрутки произошло на трассе в районе поселка Новосиньково Дмитровского района Московской области. Жертвами аварии стали четыре человека, еще десять получили травмы различной степени тяжести.

В Сети появилось видео с места случившегося. В настоящее время движение в районе ДТП затруднено. На месте работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса ПАЗ во время обгона выехал на встречную полосу, после чего протаранил маршрутное такси Iveco. По данным МЧС России по Московской области, произошло боковое столкновение.

Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первые фото с места ДТП.