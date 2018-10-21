Глава МИД Саудовской Аравии выразил соболезнования родственникам убитого журналиста Хашукджи

Вашингтон, 21 октября. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил,что убийство Джамаля Хашукджи является ужасным преступлением и выразил соболезнования семья журналиста.

В беседе с журналистами Fox News, министр иностранных дел Саудовской Аравии подчеркнул, что властям страны хотелось бы, чтобы этого не произошло.

«Это ужасная ошибка, это ужасная трагедия, наши соболезнования. К сожалению, была допущена огромная и горькая ошибка», — рассказал Адель аль-Джубейр в интервью Fox News.

Напомним, 20 октября генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.

Ранее Британия, Франция и ФРГ потребовали от Эр-Рияда прояснить обстоятельства гибели Хашукджи.