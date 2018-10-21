Горбачев о намерении США выйти из ДРСМД: Это недопустимо

Москва, 21 октября. Решение американского президента Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) является недопустимым, о чем заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Выйти на принятие решений, которые заложены в этих договорах двух (РСМД и СНВ. — Прим. ФАН) по ликвидации реально ядерного оружия, зарядов, — это было великая победа», — отметил политик.

Горбачев обратил внимание на то, что «процесс ликвидации ядерного оружия» сейчас остановился, затянулось дело, и теперь западные политики «подбрасывают» подобные решения.

«И теперь по каким-то хитросплетениям, какой-то дури вдруг выйти из этих договоров, — возмутился бывший президент СССР. — И что, начинать нам с начала?», передает РИА Новости.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва намерена получить от Вашингтона внятные объяснения о дальнейших действиях США по договору о РСМД. В российском МИД также пообещали принять меры, в том числе военно-технического характера.