ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с двумя автобусами в Подмосковье
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Москва, 21 октября. Пассажирский автобус ПАЗ протаранил маршрутку Iveco на трассе в Подмосковье, в результате чего погибли четыре человека. Федеральное агентство новостей публикует фото с места страшной аварии.
На данный момент известно, что водитель ПАЗа выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с маршруткой, в салоне которой находилось 14 пассажиров. Сам же пассажирский автобус был не на маршруте, и кроме водителя в нем никого не было.
По последним данным, четыре человека скончались на месте, еще десять человек пострадали.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и медики.
Напомним, ранее сообщалось, что двое детей и взрослый пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве.