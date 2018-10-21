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ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с двумя автобусами в Подмосковье

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ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с двумя автобусами в Подмосковье

Москва, 21 октября. Пассажирский автобус ПАЗ протаранил маршрутку Iveco на трассе в Подмосковье, в результате чего погибли четыре человека. Федеральное агентство новостей публикует фото с места страшной аварии.

На данный момент известно, что водитель ПАЗа выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с маршруткой, в салоне которой находилось 14 пассажиров. Сам же пассажирский автобус был не на маршруте, и кроме водителя в нем никого не было. 

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с двумя автобусами в Подмосковье

По последним данным, четыре человека скончались на месте, еще десять человек пострадали.

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с двумя автобусами в Подмосковье

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и медики. 

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с двумя автобусами в Подмосковье

Напомним, ранее сообщалось, что двое детей и взрослый пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве.

Автор: Тимур Румянцев
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