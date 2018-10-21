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Власти Турции пообещали опубликовать доказательства убийства Хашукджи

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Власти Турции пообещали опубликовать доказательства убийства Хашукджи

Анкара, 21 октября. Члены правящей «Партии справедливости и развития» пообещали обнародовать доказательства убийства саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи.

По словам заместителя правящей партии Турции Нумана Куртулмуша, власти страны не допустят сокрытия обстоятельств преступления. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия обязательно понесет ответственность, если ее причастность к убийству подтвердится.

Ранее стало известно, что турецкие власти обыскивают лес в пригороде городов Стамбул и Ялов. По предварительным данным, убийцы журналиста могли спрятать тело в этой местности.

Напомним, оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября. Последний раз его видели входящим в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд признал факт смерти Хашукджи. Власти страны заявили, что журналист погиб в результате драки.

Автор: Денис Коробейников
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