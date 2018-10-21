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Британия, Франция и ФРГ потребовали от Эр-Рияда прояснить обстоятельства гибели Хашукджи

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Британия, Франция и ФРГ потребовали от Эр-Рияда прояснить обстоятельства гибели Хашукджи

Москва, 21 октября. Германия, Франция и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором подвергли критике убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и обратились к Эр-Рияду с призывом немедленно обнародовать обстоятельства его смерти.

Как отмечается в заявлении, подтверждение тому, что Хашукджи действительно жестоко убили, «вызывает шок». 

«Ничто не может оправдать убийства, и мы осуждаем его самым резким образом», — говорится в документе к властям королевства.

В связи с этим Саудовской Аравии следует немедленно провести максимально прозрачное расследование гибели журналиста, считают три страны.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи, некогда бежавший с территории Саудовской Аравии в США, 2 октября был убит в саудовском посольстве в Стамбуле. В ЕС потребовали прозрачного расследования дела о гибели журналиста.

 

Автор: Тимур Румянцев
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