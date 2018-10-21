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Депутат Госдумы назвал причины трагедии в Керчи

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Депутат Госдумы назвал причины трагедии в Керчи

Москва, 21 октября. Керченская трагедия является результатом влияния экстремистской идеологии на формирование личности. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от полуострова Крым Руслан Бальбек.

По его словам, в действиях «крымского стрелка» прослеживается влияние подобной идеологии. Он подчеркнул, что это заметно по тому, с какой легкостью он идет на преступление.

Бальбек считает, что в медиапространстве сформировалась негативная информационная матрица, в которой тиражируются сцены насилия. По его словам, рано или поздно она находит своего потребителя.

Он подчеркнул, что систему ценностей необходимо закладывать с детства, тогда это обеспечивает моральное здоровье в обществе.

Напомним, что 17 октября студент Керченского политехнического колледжа расстрелял людей в учебном заведение, взорвал бомбу и свел счеты с жизнью. Пострадали 50 человек, 21 человек погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Автор: Денис Коробейников
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