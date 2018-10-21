Грош цена этой власти: эксперт объяснил, чем обернется для Украины запрет на автобусное сообщение с РФ

Представители профильных комитетов украинской Рады накануне фактически одобрили план по прекращению автобусных пассажирских и грузовых перевозок из Украины в Российскую Федерацию. Если соответствующая резолюция будет утверждена на ближайшем заседании Верховной рады, уже с 1 декабря крупнейшие автомобильные КПП в Сумской области, а также в районе Харькова и Чернигова будут перекрыты для направляющихся в РФ украинцев.

Соответствующий запрет Киев введет и в отношении граждан России. Как полагают международные эксперты, в преддверии президентских и парламентских выборов президент и Кабмин Украины «непременно пойдут на подобную авантюру». Сложившуюся ситуацию в приграничных с РФ украинских регионах изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Активист «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории России), а по совместительству — представитель полулегальной украинской группировки «Ветеранская вахта» Владислав Семкив мечтает о «светлом будущем» его родной Сумской области.

«Вот Рада примет закон о том, чтобы ни наши, ни москали не ездили туда-сюда, тогда и заживем, — говорит уже немолодой человек, ранее служивший в Донбассе в составе батальона «Айдар» (запрещен в РФ). — Со страной-агрессором разговор должен быть коротким. Перекроем границу, и все тут!»

На вопрос ФАН, зачем именно необходимо окончательно перекрывать границу, Владислав отвечает предельно просто, а главное — доходчиво.

«Мы у себя в стране сохраним миллионы долларов», — утверждает одетый в засаленную форму представитель «Вахты», который, по собственному признанию, «вообще не разбирается ни в экономике, ни в политике».

«Похоже, ни в экономических, ни политических перипетиях сегодняшней Украины не разбирается не только отдельно взятый националист, собратья которого уже промышляют грабежами автомобилей с российскими регистрационными номерами в Сумской области и прилегающей к ней районах, — отметил в беседе с ФАН европейский правозащитник Андерс Берг. Если некоторые украинские политики высшего ранга призывают после отмены железнодорожного сообщения в основных пропускных пунктах с РФ прервать и шоссейное сообщение, то грош цена этой власти».

Кого именно Берг имел в виду под «политиками высшего ранга», он не пояснил — впрочем, это для большинства украинцев сегодня секретом не является. В частности, на днях министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, известный своими радикальными высказываниями, в эфире одного из ток-шоу на популярном киевском телеканале озвучил новое предложение.

«Всем, кто так стремится попасть в Россию, нужно надевать форму, брать автомат и идти воевать, — объявил министр. — А потом уже, после присоединения [к Украине] Кубани и Москвы, можно будет разговаривать».

В сочетании с фразой «слава богу, у меня нет родственников в Москве» заявление Омеляна вызвало недоумение и раздражение у большинства украинцев.

«У тебя нет в России родственников, так и сиди на Украине, — пишут в Сети. — Я в России за месяц зарабатывал больше, чем в Хмельницком за год. Какому еще (нецензурно) нужно запрещать мне ездить в Россию».

Как обычно бывает в современной Украине, этот пост был удален со страницы.

Впрочем, сути дискуссии это не поменяло. Как ожидается, в пользу новой инициативы об отмене автобусного сообщения с РФ выступят сразу несколько реальных сил украинском парламенте, включая «Блок Петра Порошенко».

«Нет никаких сомнений в том, что в случае отмены регулярного автобусного сообщения с Россией потенциальные «заробитчане» только озлобятся на официальный Киев, — сказала корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Будут найдены альтернативные пограничные переходы. А всевозможным «активистам» просто хочется сказать: закрыв границу с Россией, вы не сбережете ни гроша, лишь наживете себе неприятностей. Для миллионов украинцев это обернется катастрофой. Но еще большей катастрофой это обернется для спекулирующих на национализме представителей Киева».

Это мнение разделяет украинский экономист Александр Охрименко.

«Украинцев спасает трудовая миграция, — подчеркивает экономист. — Если человек сидит без работы, ему в голову лезут всякие глупые мысли: а не украсть ли чего-нибудь?»

1 Организация запрещена на территории РФ.