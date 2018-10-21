«Спартак» потерпел поражение от «Арсенала»

Москва, 21 октября. Московский «Спартак» на домашнем поле уступил тульскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Матч 11-го тура российской премьер-лиги по футболу состоялся на московском стадионе «Открытие Арена».

Голы «Арсеналу» принесли нападающий Огнен Ожегович и полузащитники Даниил Лесовой и Резиуан Мирзов. Таким образом, тульская команда набрала 13 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Спартак» остался на шестой строчке с 18-ю очками.

Напомним, 19 октября московский «Локомотив» на своем поле победил «Ростов» в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу — 2:1.