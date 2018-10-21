Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Самый честный вид единоборств: в Москве состоялось юбилейное X первенство по армрестлингу. ФАН-ТВ

180
0 Оставить комментарий

 «Прекрасно у нас получается, а главное, что молодежь приходит, приезжает на соревнования практически с 20 районов Московской области. Эти ребята потом становятся олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, чемпионами Европы. Мы получаем огромное удовольствие, потому что наша молодежь не сидит во дворах, а приходит заниматься спортом», – говорит Александр Беляев, глава муниципального округа Хорошево-Мневники.

«Везде, в любом виде спорта, в любом деле нужны специальные данные, но, тем не менее, этот спорт для всех: могут участвовать и худенькие, и маленькие, и толстенькие. Хочешь бороться – приходи и борись, это один из самых честных видов единоборств. Это один из немногих турниров, которые, во-первых, бесплатные, а во-вторых, дают возможность нашим новичкам побороться со столь именитыми спортсменами», – рассказал Олег Дворядкин, главный судья первенства по армрестлингу.

Самый честный вид единоборств: в Москве состоялось юбилейное X первенство по армрестлингу. ФАН-ТВПрезидент федерации армрестлинга Игорь Ахмедшин представил команду спортсменов из 30 школьников, в действительности, как и в любом виде спорта, для армрестлинга нужно тренироваться и желать победы.

Самый честный вид единоборств: в Москве состоялось юбилейное X первенство по армрестлингу. ФАН-ТВ

Автор: Дарья Шмелева; Станислав Черышев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое