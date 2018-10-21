Сирия приравняла уничтожение Ракки к геноциду: состоится ли «Нюрнбергский процесс» над США

Действия западной коалиции, возглавляемой США, по разрушению города Ракка при его штурме было решено приравнять к геноциду, сообщили в министерстве иностранных дел Сирии. Есть ли вероятность, что Соединенные Штаты будут осуждены за это и прочие военные преступления в САР на международном уровне? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Целенаправленное уничтожение Ракки силами международной коалиции является геноцидом. Необходимо, чтобы виновные понесли наказание за это», — заявили представители сирийского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что официальный Дамаск решительно осуждает фейковые заявления, в частности французской стороны, относительно годовщины так называемого освобождения Ракки. По данным центрального руководства САР, Париж наряду с Вашингтоном продолжает поддерживать вооруженные исламистские группировки, воюющие против Сирийской арабской армии (САА), что, наоборот, свидетельствует о деструктивной политике Франции в отношении арабской республики.

Напомним, штурм Ракки длился около четырех с половиной месяцев — с начала июня по середину октября 2017-го года. В рамках этой операции США и их союзники почти ежедневно вели огонь с воздуха в черте города в целях поддержки курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF). Ожесточенные бои с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) под прикрытием авиации велись, в частности, в самых густонаселенных районах населенного пункта.

В результате под обломками зданий, разрушенных американскими ВВС, по различным оценкам погибли от 1300 до 1800 гражданских лиц. Однако эти цифры растут, поскольку тела мирных жителей извлекаются из-под руин до сих пор. Кроме того, по сведениям ООН, порядка 80% города было фактически непригодно для жизни после окончания штурма. Спустя год, однако, это соотношение практически не изменилось, поскольку Вашингтон, несмотря на прошлые заявления, не делает почти ничего для восстановления Ракки.

Соответственно, решение приравнять действия коалиции в рамках этой разрушительной операции к геноциду полностью оправдано, уверен независимый журналист и политолог Александр Асафов. Об этом он заявил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«Учитывая характер систематических бомбардировок США и их союзников, которые наносились под видом борьбы с терроризмом и от которых при этом гибли в больших количествах невинные люди, эти действия, действительно, можно вполне назвать геноцидом с международной правовой точки зрения. Поэтому сирийцы вправе выносить такие осуждения и пытаться привлекать к ним внимание таких правозащитных организаций, как ООН. Однако я не думаю, что в условиях стратегии нового прагматизма, в которой существует сейчас международный политический процесс, будут применены какие-то серьезные меры в отношении Соединенных Штатов. Хотя ситуация с Раккой, безусловно, чудовищна», — отметил эксперт.

В нынешней парадигме международных отношений крупнейшие гуманитарные инстанции, в том числе ООН, фактически не способны оказать влияние на Вашингтон, какие бы ужасные и незаконные деяния он не осуществлял. Американцы действуют на правах гегемона и готовы идти на любую жестокость ради собственных интересов, поскольку знают, что никто де-факто не обладает достаточными полномочиями, чтобы по-настоящему наказать их.

«Те действия — не только военного, но и политического характера — которые приводят к гибели гражданских лиц и которые направлены не на урегулирование, а, наоборот, на разжигание конфликта, несомненно, требуют обсуждения мирового сообщества. Однако для США такие поступки обходятся без последствий, поскольку они действуют по праву сильного в концепции однополярного мира, где международное право используется так, как это выгодно Западу. Возможно, что данная картина в будущем поменяется, и эти преступления будут осуждены, как и другие случаи геноцида из истории. Но пока американцы будут продолжать двигаться в том же векторе, так как их стратегия остается прежней», — закончил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.