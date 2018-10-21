Пострадавших при нападении на колледж в Керчи начали выписывать из больниц

Симферополь, 21 октября. Людей, пострадавших в Керченском политехническом колледже, начали выписывать из больниц. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

«Пострадавших, госпитализированных ранее из-за событий в колледже, начали выписывать из медицинских учреждений республики», — рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе Минздрава Крыма.

К настоящему моменту в крымских больницах находятся 25 пострадавших во время трагедии, подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе также рассказали, что из Симферопольской клинической больницы №6 был выписан один из пациентов, а в керченскую больницу №1 поступил еще один из пострадавших. Отметим, что в больницах Краснодара и Москвы также проходят лечение 25 человек.

Напомним, что 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков напал на Керченский политехнический колледж. Она расстрелял находившихся в здании людей, а также взорвал бомбу. Погибли 16 студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали 50 человек. «Керченский стрелок» свел счеты с жизнью библиотеке колледжа.

Как ранее рассказывала министр здравоохранения Вероника Скворцова у всех пострадавших минно-взрывные ранения. Бомба, которую взорвал Росляков, была начинена болтами, гайками и гвоздями, которые были инфицированы.