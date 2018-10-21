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Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой под Москвой

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Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой под Москвой

Москва, 21 октября. Страшное ДТП произошло в Московской области: четыре человека погибли и еще девять пострадали при столкновении пассажирского автобуса и маршрутки. Как стало известно Федеральному агентству новостей, виновником аварии, по предварительным дынным, является водитель маршрутного такси, который нарушил ПДД.

Телеграм-канал Mash сообщает, что столкновение транспортных средств произошло на 48 км Московского большого кольца. Маршрутка была полна пассажиров, в пассажирском автобусе был только водитель.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автор: Тимур Румянцев
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