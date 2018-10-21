В Словакии оценили ущерб от антироссийских санкций

Москва, 21 октября. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини признал, что значительный ущерб экономике республики нанесли введенные Евросоюзом против России санкции, к которым присоединился Будапешт.

По его словам, власти Словакии уважают решение ЕС о санкциях, хотя страна никогда не была их сторонником. Сейчас Словакия ощутила негативное влияние антироссийских санкций.

«Объем нашего экспорта и всей торговли с Россией с 2013 по 2016 год упал более чем в два раза», — сказал Пеллегрини в воскресной информационно-аналитической программе «В политике» братиславского телеканала TA3.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз потерял около 100 миллиардов евро в результате действия антироссийских санкций.