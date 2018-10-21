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Хабенский рассказал о своем отношении к социальным сетям

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Хабенский рассказал о своем отношении к социальным сетям

Москва, 21 октября. Российский актер Константин Хабенский признался, что не умеет пользоваться социальными сетями.

Он рассказал, что для него наиболее важным в общении является визуальный контакт с собеседником и его интонация. Актер подчеркнул, что для него важно понимать шутит человек или говорит серьезно. Хабенский рассказал, что не хочет «тратить время на то, чтобы слепнуть в мобильном телефоне».

«Я не научился так. Поэтому дорожу тем, что у меня есть», — заявил Хабенский в интервью телеканалу «МИР 24».

Ранее стало известно, что Хабенский сыграет главную роль в фильме «Селфи» по роману Сергея Минаева.

Автор: Денис Коробейников
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