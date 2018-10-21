«Не два и не полтора»: в Совфеде оценили позицию Лондона по ДРСМД

Москва, 21 октября. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что решение Лондона поддержать США в выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было предсказуемым.

«Позиция Великобритании не стала для нас откровением. Она в принципе не могла не поддержать своего давнего союзника», — сказал Клинцевич.

По словам члена комитета СФ, Лондон готов поддерживать все инициативы заокеанского друга, даже самые безумные. Однако в Великобритании понимают, что выход США из ДРСМД представляет опасность для европейских держав.

«Отсюда и оговорка главы Минобороны, что Великобритания хотела бы продолжения действия договора. Что называется, ни два ни полтора», — отметил политик.

Также Клинцевич добавил, что ФРГ заняла противоположенную позицию, назвав выход США из ДРСМД «катастрофическим».

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил о намерении выйти из договора о РСМД из-за того, что Россия якобы нарушает договор. Лондон поддержал США, также обвинив Россию. Однако в Великобритании призвали сохранить договор о РСМД и не нарушать его.