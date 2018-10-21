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Операцию надо делать: представитель Аниты Цой рассказал о состоянии певицы

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Операцию надо делать: представитель Аниты Цой рассказал о состоянии певицы

Москва, 21 октября. Стало известно состояние певицы Аниты Цой, которую экстренно госпитализировали.

Концертный представитель певицы Дмитрий Бушуев рассказал, что диагноз певице не поставлен, однако необходимо делать операцию.

«Операция не то, чтобы срочная, но ее надо делать. Она не совсем плановая», — подчеркнул Бушуев в беседе с «РЕН ТВ».

Напомним, что 10 октября заслуженную артистку России госпитализировали незадолго до начала гастрольного тура. Певица длительное время страдала от появившейся боли, но не предавала ей значения. Медики обнаружили у нее камень в желчном пузыре и провели операцию.

Автор: Денис Коробейников
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