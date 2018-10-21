Главные новости 21 октября



Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 21 октября.

Фотография врачей скорой помощи, спешащих в Мавзолей имени Владимира Ильича Ленина на Красной площади в Москве, озадачила россиян. «Неужели откачают?»: россиян озадачило фото медиков, спешащих в Мавзолей.

Видео с места жуткого ДТП под Киевом, жертвой которого стала украинская юмористка Марина Поплавская, появилось в Сети. Видео с места гибели украинской юмористки в ДТП появилось в Сети.

В районе Вервуд-роуд (боро Харроу) в столице Великобритании в ночь на 21 октября произошел взрыв. Мощный взрыв прогремел в Лондоне.

В Азовское море после ремонтных работ возвращается украинский пограничный корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» — «одна из самых мощных единиц украинских сил». Об этом сообщает украинский ресурс «Тиск». Такие называют старое корыто: в Сети отреагировали на возвращение «мощнейшего» катера ВМС Украины.

На Украине продолжается ударная пятилетка «жизни по-новому» от Петра Порошенко. По данным Международного валютного фонда, Украина стала самой бедной страной Европы, а в мире занимает 134-е место по ВВП на душу населения. «Террор и геноцид»: МВФ добивает Украину новым повышением цен на газ.

Не менее 17 человек погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда на Тайване, более 40 человек могут быть заблокированы в опрокинувшихся вагонах. Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване, много жертв.

В Азовское море возвращается прошедший ремонт украинский сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс», который украинские СМИ называют «одной из самых мощных единиц украинских сил». После ремонта Украина вернула в Азовское море «мощнейший» корабль.

Украинский эксперт Святослав Стеценко призвал Киев разорвать договор, который мешает ему пригласить в акваторию Азовского моря корабли НАТО. «У нас ситуация абсолютно абсурдная»: украинский эксперт предложил способ впустить корабли НАТО в Азовское море.

Заявление американского президента Дональда Трампа о выходе из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) можно считать продолжающимся шантажом. Ситуация критична: Косачев предрек войну в случае выхода США из ДРСМД.

Опубликовано видео момента нападения на керченский колледж. Жуткие кадры сняли камеры наблюдения, установленные в здании и на фасаде политехнического колледжа в Керчи. На видео попал и момент мощного взрыва. Видео расстрела студентов в керченском колледже показали в телеэфире.