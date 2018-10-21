Сирия, 21 октября. В курдском лагере для беженцев в Хасаке прошли протестные акции мирного населения. Агенты САА продолжили разведывательную миссию в Идлибе. «Спящая ячейка» ИГ1 была уничтожена в провинции Аль-Анбар недалеко от сирийско-иракской границы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление на запад Алеппо; провели разведывательные вылазки в провинции Идлиб.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): потеряла деревню Батбо в ходе боев с «Ан-Нусрой»*** в западной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: провоцирует столкновения с САА в зоне «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Идлиб, есть жертвы среди мирного населения.

Курды: столкнулись с протестами мирных жителей в лагере для беженцев в городе Рас Аль-Эйн на севере Хасаки.

ВС Ирака: уничтожили четырех террористов ИГ в провинции Аль-Анбар на юго-западе Ирака.

Провинция Алеппо

Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что еще один военный конвой с подкреплениями направился к линии разграничения сил с джихадистами на западе Алеппо. По данным военного источника AMN, дополнительные подразделения были переброшены в район Аз-Захра из пустыни Бадия Аш-Шам на юге Сирийской Арабской Республики (САР). Прибывшие части объединят силы с Республиканской гвардией, отряды которой базируются на данных территориях с 2012 года. Таким образом, правительственная армия продолжает вести подготовку к полномасштабным боевым действиям против террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Напомним, представители российского Центра по примирению враждующих сторон неоднократно предпринимали попытки мирно урегулировать конфликт с радикалами, однако «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 не прекращает обстреливать жилые кварталы административного центра провинции. Это ставит под угрозу жизни гражданских лиц и вынуждает САА готовиться к вооруженному противостоянию.

В то же время джихадисты «Ан-Нусры» провоцируют столкновения с умеренными формированиями оппозиции в западной части региона. Так, по информации Twitter-канала (sayed_ridha), группа исламистов под командованием Абу Малика Ат-Телли отбила деревню Батбо у боевиков протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). О потерях сторон в живой силе или военной технике пока не сообщалось.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) провела новые разведывательные вылазки на оккупированных исламистами территориях провинции Идлиб. Агенты правительственных сил, действующие в составе спецподразделения «Силы Тигра», обнародовали видеозапись, на которой запечатлены позиции антиправительственной группировки «Тахрир Аш-Шам» в населенном пункте Сармада, расположенном в северной части региона. Напомним, ранее шпионы армии Башара Асада публиковали подобные кадры из городов Ад-Дана, Арманаз, Ариха, а также из населенного пункта Аль-Атариб на западе Алеппо. Это позволяет силам САР быть осведомленными о планах джихадистов и предотвращать возможные нападения.

Тем временем очередной взрыв произошел в административном центре региона. Как передают Telegram-каналы (hosienmortadapressnew) и (nors2017), взрывное устройство детонировало в автомобиле в квартале Аль-Кусур недалеко от мечети Ар-Рауда, в результате чего погибли как минимум шесть человек. Более точная информация о количестве убитых и раненых пока устанавливается. Предполагается, что транспортное средство было заминировано террористами «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Хасака

Военный источник в сети Telegram (NRVR11) сообщает об акции протеста в лагере для беженцев, расположенном в районе города Рас Аль-Эйн на севере региона. Несколько десятков перемещенных лиц вышли на демонстрацию, заявив о катастрофических условиях проживания, предоставляемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), под контролем которых находятся данные территории. Напомним, сирийцы вынуждены находиться в лагере в силу того, что их жилые дома были уничтожены силами международного альянса во главе с США во время бомбардировок Ракки. Как сообщалось ранее, «благодаря усилиям» коалиции и курдов по «освобождению» города около 80 процентов его жилищного фонда было уничтожено.

Ирак

Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что в ходе очередной спецоперации иракских вооруженных сил, проведенной с целью поиска и уничтожения «спящих ячеек» «Исламского государства», были ликвидированы четыре джихадиста террористической группировки, скрывавшиеся в районе города Хит в провинции Аль-Анбар. Отмечается, что боевики дислоцировались в одной из пещер на окраине населенного пункта. Напомним, по данным Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), в результате нападений радикалов ИГ в сентябре погибли порядка 75 иракских граждан, еще около 180 были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)