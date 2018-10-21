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Металлоискатель в керченском колледже не работал в день трагедии

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Металлоискатель в керченском колледже не работал в день трагедии

Керчь, 21 октября. В день трагедии в политехническом колледже в Керчи не работал металлоискатель, о чем сообщил журналистам преподаватель учебного заведения Владислав Мирошников. В интервью ТАСС он сообщил, что на входе находилась лишь одна вахтерша.

«Сидела одна вахтерша, которая неизвестно как уцелела, — сказал педагог. — Вход был оборудован рамкой металлоискателя, но она не работала».

В минувшую среду, 17 октября в колледже произошло массовое убийство. 18-летний четверокурсник зашел в здание через черный ход, после чего принялся расстреливать людей из ружья, а также подорвал СВУ. Впоследствии «керченский стрелок» свел счеты с жизнью. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после случившегося у школ и детских садов будет выставлена охрана.
 

Автор: Тимур Румянцев
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