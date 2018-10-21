Трамп пообещал показать «любовные письма» от лидера КНДР

Вашингтон, 21 октября. Американский президент Дональд Трамп пообещал показать переписку с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп заявил в интервью газете Washington Post.

По словам американского президента, он готов показать письма от Ким Чены Ына.

«Они похожи на любовные послания», — заявил американский лидер.

В беседе с журналистами он сам перешел на обсуждение ситуации на Корейском полуострове, а затем стал рассказывать о письмах, которые получил от северокорейского лидера.

Трамп подчеркнул, что данная переписка подтверждает продуктивные отношения двух стран. Американский президент пошутил, что «влюблен» в лидера Северной Кореи.

Напомним, что Ким Чен Ын написал американскому президенту два письма. В одном из них лидер КНДР рассказывал о том, что подписание совместного документа между США и КНДР является началом значимого пути. Американская администрация не раскрыла содержание второго письма.

Напомним, что лидеры КНДР и США впервые встретились во время двухстороннего саммита в Сингапуре, который прошел 12 июня.