Киев, 21 октября. Лидер националистической организации «Братство» Дмитрий Корчинский заявил, что Украине нужно дождаться кризиса в России, а затем начать наступление по нескольким фронтам.

«Прямо скажем, наши вооруженные силы сейчас не готовы к войне сразу на двух-трех фронтах, которую нам придется вести», — сказал Корчинский в эфире канала Ukrlife.tv.

По словам Корчинского, Украине придется воевать на донецком фронту, крымском, «где-нибудь в районе Харькова или Чернигова». Глава «Братства» советовал удерживать конфликт в текущем состоянии и дожидаться кризиса в России.

Ранее Корчинский предложил создать в Донбассе социальную катастрофу и сделать территории непригодными для жизни, а затем заново «колонизировать» земли. В Сети не оценили идею Корчинского, добавив, что российская армия тоже может восстановить справедливость и «выкорчевать украинство» из памяти людей, населяющих исконно русские земли.

Корчинский известен своими провокационными националистическими высказываниями. Так, лидер «Братства» обещал уничтожить каждого десятого жителя ДНР – тех, кто пришел на похороны убитого главы ДНР Александра Захарченко.

Напомним, в 2014 году Украина начала силовую кампанию против жителей Донбасса. Поводом для военного вмешательство послужил отказ Донбасса признать новое руководство страны, захватившее власть в результате госпереворота. С 2014 года миссия ООН в Донбассе зафиксировала гибель 2,7 тысяч мирных жителей. ВСУ не соблюдают минские договоренности, достигнутые на встрече стран нормандской четверки и атакуют населенные пункты на линии соприкосновения.