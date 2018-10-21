Новости Украины: в Закарпатье нашли «руку Москвы», «мощнейший» украинский корабль насмешил россиян

Новости Украины, 21 октября. Провокационные антивенгерские билборды в Закарпатье на Украине связали с «рукой Москвы». Петр Порошенко обещает не создавать на Украине государственную церковь. Украинский сторожевой катер «Донбасс», введенный после ремонта в Азовское море, насмешил россиян.

«Рука Москвы» и антивенгерские плакаты в Закарпатье

В Закарпатской области неизвестные установили несколько билбордов с портретами трех лидеров Общества венгерской культуры Закарпатья и подписью: «Остановим сепаратистов». Глава МИД Украины Павел Климкин назвал появление антивенгерских плакатов провокацией, ранее украинские власти связали их появление с «рукой Москвы».

Как сообщают закарпатские издания, в частности портал Mukachevo.net, билборды были обнаружены на въезде в Ужгород в селе Минай, а также у села Гать Береговского района.

В Закарпатской ОГА уже заявили, что за провокацией могут стоять российские спецслужбы, в частности о «руке Москвы» традиционно вспомнил председатель областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что необходимо не только осудить установку «антивенгерских» щитов в Закарпатье, но и выяснить, кто за этим стоит. Климкин отметил, что плакаты, осуждающие «венгерский сепаратизм», появились после его слов о возможных провокациях в Закарпатье.

Ранее на Украине разгорелся скандал, когда выяснилось, что венгерские дипломаты выдавали украинским гражданам Закарпатья паспорта Венгрии. На видеозаписи, которая появилась в Интернете, украинцев, получивших венгерские паспорта, просили скрывать этот факт.

Порошенко обещает не создавать на Украине государственную церковь

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в стране не будет создаваться государственная церковь.

«На Украине не было, нет и не будет государственной церкви», — написал Порошенко в Twitter.

В Україні не було, нема і не буде державної церкви.



В освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не «запрошуватиме» силоміць.



Це питання вільного вибору для кожного віруючого. Гарантую, що влада поважатиме їх вибір. pic.twitter.com/DZ0KpLibhV — Петро Порошенко (@poroshenko) October 21, 2018

По его словам, никто не будет заставлять граждан посещать освященную томосом украинскую православную церковь, которая, как надеется Порошенко, вот-вот получит автокефалию.

Сегодня на Украине действуют три православные структуры: самая многочисленная по числу приходов Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также раскольнические Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП).

Ранее Порошенко попросил константинопольского патриарха Варфоломея предоставить Украине томос о создании в стране единой автокефальной церкви. 11 октября Константинополь начал процесс предоставления Украине автокефалии и восстановил в сане глав неканонических церквей Филарета Денисенко и Макария Малетича.

В ответ Русская православная церковь прервала церковное общение с Константинополем.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, заявление Порошенко о невмешательстве государства в дела церкви противоречит реальной политике Киева. Речь, в частности, идет о незаконном решении передать под прямое управление Константинополя расположенной в центре Киева Андреевской церкви, а также об описи имущества храмов Московского патриархата, в том числе Киево-Печерской и Почаевской лавры. По мнению Олейника, это первый шаг к началу захвата православных храмов на Украине.

«На мой взгляд, опись — это первый этап подготовки к захвату храмов и лавры», — подчеркнул Олейник.

Россияне высмеяли «мощнейший» украинский корабль

В российском сегменте социальных сетей высмеяли украинский «мощнейший» (по версии СМИ Украины) сторожевой катер «Донбасс», который после ремонта вернули в Азовское море. В комментариях россияне отметили, что Украина не создает новые вооружения, а занимается косметическим ремонтом старой техники, оставшейся еще с советских времен.

По мнению комментаторов, громкие заявления по поводу успехов ВМС Украины явно преувеличены, а «древнюю баржу» никак нельзя назвать мощным судном.

По мнению экс-депутата Рады Владимира Олейника, цель введения катера «Донбасс» в Азовское море — чисто провокационная.