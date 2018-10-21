«Порошенко и Грицак станут богаче»: юрист Януковича открыл тайну нового «агента Кремля»
Служба безопасности Украины анонсировала разоблачение «агента российских спецслужб». По этому торжественному случаю ведомство созвало специальный брифинг. Действо запланировано на понедельник 22 октября. Имя главного героя держится в тайне. Украинцам предстоит провести бессонную ночь и еще несколько часов напряженного ожидания.
В предыдущих сериях
Специалистам СБУ надо отдать должное: их яркие шоу давно вышли за рамки национального уровня. Особенно нашумела история с «убийством» «журналиста» Аркадия Бабченко.
С подачи Киева международное сообщество было поднято на уши. Снова «российский след»! Не какая-нибудь банальщина с убийством и расчленением журналиста в консульстве Саудовской Аравии. Все как полагается. Обеспокоились, сожалели, гневались, призывали, угрожали.
Но Киев сломал стереотипы. А Бабченко-то жив! И все это была хитрая спецоперация, призванная разоблачить подлую кремлевскую агентуру.
При всей любви Запада к Украине, уважаемые люди были не рады примерить на себя столь глупую роль. Повисла неловкая пауза. Сценаристам из СБУ вежливо объяснили, что не стоит «умерщвлять» и «воскрешать» журналистов, а ложь из уст высокопоставленных чиновников подрывает доверие к государству.
Сюжет закручивается, «режиссеры» сами в шоке
Киеву дали спасительную соломинку. Мол, для таких действий нужны веские основания. Так и родился «расстрельный список» из журналистов, политиков, активистов и прочих деятелей, на которых охотился Кремль.
«Документ» готовился явно впопыхах. В нем содержалась информация, очевидно бесполезная для исполнителя преступления. Да и фигуранты явно не представляли кому-либо какой-либо угрозы.
«Погибший» и «воскресший» журналист тоже не выглядел «угрозой номер один» для Москвы. Вся его деятельность сводилась (и сводится, коль скоро человек «воскрес») к разжиганию ненависти по отношению к российскому народу и выпрашиванию денег на пиво. Аркадий пафосно называет эту практику «журналистика без границ». Но, как сказал бы Воланд: «Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются».
К слову, внести в список самого Бабченко его создатели забыли, хотя вроде как с Аркадия и должна была начаться зловещая цепочка преступлений. Это был тонкий расчет на смекалку «киллера»: сначала ликвидируй Бабченко, а дальше по списку.
Тихий конец шумной истории
«Российский след» в деле проявился не слишком рельефно. Все задержанные по делу лица – граждане Украины. Из Москвы ими командовали «неустановленные лица». C такими «заказчиками» и «организаторами» можно хоть каждый день раскрывать резонансные преступления, созывать брифинги, награждать себя медалями и выдавать премии.
Громкое дело завершилось бесславно и буднично. Как будто у создателей фильма резко закончилось вдохновение, но жажда обогащения осталась. Главный фигурант, Борис Герман, поначалу отрицал свою вину. Он утверждал, что участвовал в спецоперации другого подразделения СБУ. Его адвокат убедительно продемонстрировал всю абсурдность и беззубость обвинений в адрес подзащитного.
Однако, подумав месяц-другой в СИЗО, Герман осознал всю глубину своего морального падения. В награду он получил от снисходительной Фемиды всего 4,5 года тюрьмы. Это существенно меньше минимальной санкции, предусмотренной Уголовным кодексом за умышленное убийство – от семи до 15 лет лишения свободы.
Человеку, неискушенному в украинскому правосудии, решение может показаться слишком мягким. Все-таки горы трупов (уцелевших не по воле «преступника»), работа на «страну-агрессора». Но это только на первый взгляд. На другой чаше весов оказалась положительная характеристика с места работы...
А фигурирующим в обвинительном приговоре «неустановленным лицам» — стыд и срам! Пусть их имена и остались тайной.
И другие приключения СБУ
Со времен «жестокого убийства» Аркадия Бабченко утекло немало воды. С тех пор сотрудники СБУ не единожды доказывали свой «высокий профессионализм». Например, «агент Пушкин» сдал себя с потрохами, пытаясь выведать информацию о деятельности оппозиционного издания «Страна».
"Страна" обратилась к международным организациям из-за действий СБУhttps://t.co/lsoAMf9OLj pic.twitter.com/wABU5RCjcT— Шарий.net (@sharijnet) September 24, 2018
Интересные расследования в отношении высокопоставленных лиц спецслужбы провели журналисты «Схем». Оказалось, что у скромных жителей общежитий куда более предприимчивые родственники, заработавшие себе на царские хоромы, элитные иномарки и солидных размеров земельные участки.
Кто-то устраивал пьяные дебоши, кто-то показывал детям гениталии. Одним словом, «наша служба и опасна, и трудна».
Мастурбировал на детской площадке: Детали задержания сотрудника СБУ в Херсоне https://t.co/sImXKMnuNq pic.twitter.com/m3cDeqny2N— InfoResist (@InfoResist) September 19, 2018
Новый сезон
На очереди новое разоблачение. Украинцы в социальных сетях гадают, кому уготована незавидная участь «агента Кремля». Выдвигаются неожиданные на первый взгляд версии. Уж не сам ли Петр Алексеевич?
Давно пора Порошенко рассекретить— Александр Ахимов (@saha1959) October 20, 2018
Под подозрением и главный конкурент действующего президента по предстоящим выборам – Юлия Тимошенко.
Среди более правдоподобных вариантов – продолжение расправы над лицами, причастными к управлению неугодными СМИ.
наверняка это будет хозяин одного из Украинских каналов ????????????— Вячеслав Анатольевич (@Kinokrad1) October 20, 2018
Есть мнение, что СБУ пойдет по проторенной дорожке — явит миру новые «списки на туалетной бумаге».
Опять будут списки на туалетной бумажке? А через три месяца СИЗО соглашение со следствием и признание во всем, что задержанный не делал?— Rostyslav Kravets (@rkravets_ua) October 21, 2018
Реалистичнее других выглядит версия юриста времен Виктора Януковича Андрея Портнова.
«Это к деньгам. Раз такой брифинг, значит или закончились деньги или понравились чьи-то акции и бизнес. Порошенко и Грицак после брифинга станут богаче. Другого объяснения этому бродячему цирку нет», — написал на своем Facebook видный член венской тусовки диссидентов, открыв таким образом тайну нового «агента Кремля».
Политолог Александр Дудчак расслабился и просто ждет.
«Служба безопасности Украины регулярно делает какие-то «разоблачения» и устраивает концерты с «воскрешениями». Даже интересно, что будет на этот раз», — поделился ожиданиями эксперт.
Ответы на эти и другие интригующие вопросы мы узнаем совсем скоро. Не пропустите, уважаемый читатель: понедельник, 22 октября, СБУ. Главный актер держится в секрете. Как в фильме «Спасибо, что живой».