Стали известны подробности убийства отцом двоих сыновей в Кемеровской области

Кемерово, 21 октября. Очевидцы рассказали подробности двойного убийства в Кемеровской области. Житель Кемерово расстрелял своих сыновей в центре поселка Пача.

Инцидент произошел рано утром. По словам очевидцев, 68-летний мужчина находился на автобусной остановке с двумя своими сыновьями. Сначала он расстрелял младшего сына, после этого старший 42-летний сын попытался убежать. Жители села утверждают, что он недавно вышел из психиатрической клиники.

В беседе с телеканалом «360», один из очевидцев рассказал, что отец сумел догнать его, а затем убил двумя выстрелами в голову. После этого мужчина отправился к своей родственнице, однако жители села сумели предупредить девушку. Не найдя ее дома, мужчина пошел на окраину села, где свел счеты с жизнью. В селе утверждают, что за несколько дней до трагедии сыновья избили своего отца.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).