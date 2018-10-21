«Закончить войну через две недели»: ВСУ получили на вооружение ракетный комплекс «Ольха»

Киев, 21 октября. Украинская армия получила на вооружение ракетный комплекс национального производства «Ольха». Оружие поступит в ВСУ в 2019 году. Об этом сообщает «Правительственный портал» Украины.

«Ракетный комплекс «Ольха» взят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство, — говорится в сообщении.

По прогнозу бюро «Луч», которому принадлежит разработка, первый экземпляр планируют поставить на вооружение в середине 2019 года. Отмечается, что комплекс укрепит обороноспособность и повысит эффективность ВСУ.

В Сети отреагировали на «эффективные» комплексы ВСУ.

«Эффективные» — это как? Закончить войну через две недели?» — иронизирует пользователь в комментарии к записи в Facebook.

Другие же указали, что Украине давно пора было создать собственное оружие. Украинцы отмечают, что воздушное пространство страны все еще остается незащищенным

«Современные войны — не танковые… и не катерные… Это войны высоких технологий. ПВО, прежде всего!» — пишут в комментариях к записи.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов после посещения конструкторского бюро «Луч» заявил, что национальное оружие Украины по своим характеристикам якобы превосходит российскую РСЗО «Смерч».

Характеристики «Ольхи» обнародованы не были, однако эксперты провели анализ снимков и не наши существенных отличий «Ольхи» от советского комплекса. По мнению специалистов, единственное, чем может отличаться «Ольха» от советского образца, так это установленной системой полета GPS.