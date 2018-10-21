«Какая Украина? Там все решают США»: эксперт объяснил, что скрывается за «хиханьками» о ВСУ

Москва, 21 октября. Западные СМИ своими бестолковыми заявлениями о «незадачливой украинской армии» могут прикрывать реальное наращивание боеготовности ВСУ, считает эксперт Юрий Селиванов.

В качестве одного из последних ярких примером таких нарочито глупых заявлений он привел комментарий старшего редактора Task and Purpose Джареда Келлера об экстремальном низком полете украинских штурмовиков Су-25 над ВПП. На появившемся в Сети ролике этого бреющего полета можно видеть, что такие опасные маневры Су-25 проделывает в то время, как на взлетно-посадочной полосе находятся люди.

По словам Келлера, украинские ВВС все больше увлекаются «захватывающей дух воздушной акробатикой». В ответ Селиванов заметил, что полеты на сверхмалых высотах — единственный шанс для украинских пилотов уцелеть при попытке войти в зону огня ЗРК С-300/С-400. Для того, чтобы это понимать, как подчеркивает эксперт, не нужно быть академиком воздушной войны.

«Вот почему они массово заделались воздушными акробатами и сдувают шапки с прохожих, а вовсе не из праздного желания полихачить», — уверен Селиванов,

По мнению специалиста, в действительности это может означать, что ВСУ реально готовятся к боевому применению авиации.Таким образом, по мнению Селиванова, тиражируемые «либероидными» СМИ «хиханьки» и «хаханьки» о незадачливых украинских военных, могут оказаться не так просты.

Возмутили его и «экспертные мнения» о возможных поставках на Украину американских ракетных фрегатов, типа «Оливер Перри». В Сети тут же появились заявления о том, что ВСУ этот «ржавый хлам» не поможет, и даже, наоборот, только усугубит плачевное состояние бедной Украины, которая не сможет их нигде разместить. Селиванов отметил, что модернизированные корабли данного типа продолжают стоять на вооружении Австралии, Турции и Тайваня. А тем, кто сомневается в том, что Киев не справится с их размещением, эксперт напомнил высказывание Ленина о том, что «не надо быть наивными людьми в политике».

Только Америка решает – что им следует делать, а что нет

Говорить об Украине, как подчеркивает он, уже давно не приходится, ведь вся ее территория уже давным-давно находится под жестким контролем со стороны США: «Какая Украина. Там все решают США. И только Америка решает – что им следует делать, а что нет».

Таким образом, по его словам, можно с тем же успехом посмеяться над тем, чтобы Вашингтон фактически заведует ОПК Украины.

Кроме того, Селиванов напомнил о любви США загребать жар чужими руками. Иными словами, они не пожалеют денег на военные поставки своим вассалам, чтобы те проливали «свою дешевую кровь». Именно поэтому совершенно не имеет значения, сможет Киев расплатиться за все это оружие, или нет. В конце концов, как отметил эксперт, нельзя забывать и о бесконечных траншах МВФ, и о задранных до небес тарифов на газ для населения. Но даже, если и этих денег не хватит, Киев вполне сможет расплатиться с США кусками своей территории, считает политолог.

Таким образом, как подчеркивает специалист в своей колонке для NewsFront, поводом для «хиханек да хаханек» здесь нет ровно никакого. Не исключил он, что такие «игривые настроения» используются, чтобы скрыть реальную угрозу: «Дескать, ну что там эта Украина — смех один!».

Но Селиванов уверен, что сам киевский режим «рыпаться не будет», пока не получит приказа от западных хозяев.