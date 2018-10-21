Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Певицу Аниту Цой экстренно госпитализировали

56
0 Оставить комментарий

Певице Цой проведут экстренную операцию

Москва, 21 октября. Певицу Аниту Цой экстренно доставили в больницу. Выступления Цой в Уфе, Набережных Челнах, Самаре и Казани перенесли из-за резко ухудшившегося здоровья исполнительницы.

«Операция не то чтобы срочная, но ее надо делать. Она не совсем плановая», — рассказал представитель певицы в комментарии РЕН ТВ.

По словам представителя, состояние Цой оценивается как средней тяжести. Точный диагноз пока не поставлен. Певица даже успела предупредить фанатов об отмене концертов, записав послание в Instagram.

На записи в социальной сети видно, что певицу доставили в больницу вертолетом. Концерты Цой будут перенесены на февраль 2019 года.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое