Певицу Аниту Цой экстренно госпитализировали

Москва, 21 октября. Певицу Аниту Цой экстренно доставили в больницу. Выступления Цой в Уфе, Набережных Челнах, Самаре и Казани перенесли из-за резко ухудшившегося здоровья исполнительницы.

«Операция не то чтобы срочная, но ее надо делать. Она не совсем плановая», — рассказал представитель певицы в комментарии РЕН ТВ.

По словам представителя, состояние Цой оценивается как средней тяжести. Точный диагноз пока не поставлен. Певица даже успела предупредить фанатов об отмене концертов, записав послание в Instagram.

На записи в социальной сети видно, что певицу доставили в больницу вертолетом. Концерты Цой будут перенесены на февраль 2019 года.