Украинская писательница рассвирепела из-за говорящего по-русски диспетчера такси

Киев, 21 октября. Украинская детская писательница Лариса Ницой, которая известна широкой публике своей борьбой за украинский язык, осталась недовольна использованием сотрудниками службы такси в городе Черновцы русского языка. Свое возмущение она выразила на своей странице в социальной сети Facebook.

«В голове сразу мысль, что это может быть оператор, который сидит не в Черновцах, а в Харькове, Днепре или Одессе, есть такое такси, которое работает на несколько городов», — отметила Ницой.

По ее словам, дозвонившись в службу такси, диспетчер задал вопрос на русском языке: «Здравствуйте, куда падать машину?». Ницой же в ответ поинтересовалась на украинском, действительно ли это «черновицкое такси». Положительный ответ последовал также на русском. Ницой же возмущенно спросила, почему с ней общаются на «московской».

«А вам какая разница?» — спросили в службе такси. «Для меня есть разница. Большая», — рассвирепела Ницой.

Писательница отметила, что такси в Киеве уже год «такого вопроса не задает».

Ранее Ницой устроила скандал в прямом эфире телеканала NewsOne, после чего покинула студию.

В сентябре Ницой сообщила, что она возмущена решением министра образования Лилии Гриневич вернуть в школы «пропагандистские» учебники по русскому языку.

Напомним, что на Украине может появиться «уполномоченный по защите государственного языка», который бы принимал жалобы тех, кого оскорбят общением не на украинском языке. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины отменил действие закона об особом статусе русского языка, признав его неконституционным.