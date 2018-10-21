Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить атаки США: признает ли Запад убийство 62 жителей САР

Правительство Сирии накануне официально обратилось к Совету безопасности ООН с требованием принять меры в отношении коалиции во главе с Соединенными Штатами, авиация которой продолжает бомбить территорию арабской республики, убивая мирных граждан страны. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В документе, направленном представителями МИД САР в Организацию Объединенных Наций, указано, что в результате последних авианалетов ВВС США и их союзников погибли 62 местных жителя, еще несколько десятков гражданских лиц были ранены. Текст послания был распространен сирийским информагентством SANA.

Напомним, атаке с воздуха в минувшие сутки подвергся квартал Алият в городе Ас-Суса на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Там были убиты 15 детей и женщин. Также удары американских самолетов пришлись по местной мечети, где в результате погибли 37 человек. Чуть позже еще несколько ракет было выпущено по другой мечети — в деревне Абу Бадран, находящейся неподалеку от Ас-Сусы. Отсюда поступали сообщения о десяти жертвах.

При этом совсем недавно министерство иностранных дел Сирии направляло обращение в Совбез с осуждением использования Соединенными Штатами запрещенных фосфорных снарядов в ходе очередной бомбардировки Хаджина. Официальный Дамаск передал представителям ООН, что международная коалиции фактически «выжигает земли» САР, прячась под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ).

Военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин предположил в комментарии для ФАН, что последнее заявление официальных властей Сирии, как и предыдущее, будет снова проигнорировано руководством ООН. По его мнению, причина в том, что слово Вашингтона имеет определяющее значение для любых решений данной международной организации.

«Какие-то постановления, имеющие юридическую значимость, конечно, вряд ли будут выпущены, поскольку Соединенные Штаты являются одной из сторон, маркирующих такие резолюции ООН с осуждением подобных действий. Принятие каких-то документов на Генеральной Ассамблее в связи с авиаударами США тоже маловероятно в силу текущего соотношения голосов сторон по сирийскому конфликту. Это заявление Дамаска важно, скорее, с точки зрения информационно-дипломатических мероприятий, направленных на вытеснение американских войск из Сирии», — считает наш собеседник.

Руководство арабской республики, как и следует, уведомляет таким способом международное сообщество об очередных военных преступлениях, совершенных силами западной коалиции, и параллельно вновь напоминает всему миру о незаконности военного присутствия Соединенных Штатов и их союзников в САР.

«Сирийцы продолжают попытки сообщить мировой общественности о реальных фактах, о том, чем на самом деле занимаются США в их стране. О том, что операции Пентагона зачастую проводятся в районах, где проживает гражданское население, и что они вообще не санкционированы. У американцев нет легитимного обоснования пребывания в САР, и Дамаск снова и снова публично пытается обратить на это внимание других государств. Ожидать же какого-то внятного ответа Вашингтона, думаю, не стоит. Скорее всего, он просто обвинит сирийское правительство в клевете и продолжит оккупацию северо- и юго-восточных районов страны», — уверен эксперт.

Он также не исключает, что силы коалиции намеренно бомбят дома, мечети и другие гражданские объекты с целью нанести как можно больший урон основному противнику, которым в действительности является совсем не ИГ1.

«В этих регионах они нередко ведут военные операции, которые формально направлены против ИГИЛ1. Бомбардировки при этом ведутся американцами, мягко говоря, неизбирательно. У них, очевидно, нет какой-то линии на уменьшение потерь среди мирного населения, потому что сегодня мы видим то же, что и при штурме Мосула и Ракки. Вполне возможно, что они сознательно наносят ущерб гражданской инфраструктуре САР, понимая, что его все равно в конечном счете придется компенсировать либо самой Сирии, либо ее странам-союзникам. Сами же помогать восстановлению арабской республики США официально отказались, поэтому такое их поведение неудивительно», — резюмировал Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.