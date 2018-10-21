Песков: Заявление США о ДРСМД потребует разъяснений на встрече Путина и Болтона

Москва, 21 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на встрече президента России Владимира Путина и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

«Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», — сказал Песков.

Болтон прибыл в Москву 21 октября. Встреча помощника президента США и президента России запланирована на 22 октября. Также Болтон встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В МИД РФ заявили, что Москва намерена получить от Вашингтона внятные объяснения о дальнейших действиях США по договору о РСМД. Также во внешнеполитическом ведомстве РФ не исключили ответ на действия США, в том числе военно-технического характера.

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил о намерении выйти из договора о РСМД из-за того, что Россия якобы нарушает договор. По словам Трампа, ДРСМД мешает США в развертывании оружия для противодействия КНР.

Ранее МИД ФРГ назвал решение Трампа катастрофическим. В Берлине отметили, что намерены и дальше продолжать работу по разоружению.