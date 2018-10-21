Сирия: число жертв взрыва в Идлибе возросло до шести человек
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Москва, 21 октября. Заминированный автомобиль взлетел на воздух в сирийском городе Идлиб. По последним данным, жертвами случившегося стали шесть человек, еще около 25 получили ранения.
«Количество жертв подрыва в Идлибе возросло до 6 человек, 25 ранены», — сообщил журналистам источник в сирийской оппозиции.
Как стало известно, ЧП случилось возле центра выдачи помощи в квартале Кусур. Сегодня в данном месте должна была произойти раздача помощи мирным жителям, передает РИА Новости.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают медики и спасатели.