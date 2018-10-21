Сирия: число жертв взрыва в Идлибе возросло до шести человек

Москва, 21 октября. Заминированный автомобиль взлетел на воздух в сирийском городе Идлиб. По последним данным, жертвами случившегося стали шесть человек, еще около 25 получили ранения.

«Количество жертв подрыва в Идлибе возросло до 6 человек, 25 ранены», — сообщил журналистам источник в сирийской оппозиции.

Как стало известно, ЧП случилось возле центра выдачи помощи в квартале Кусур. Сегодня в данном месте должна была произойти раздача помощи мирным жителям, передает РИА Новости.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают медики и спасатели.