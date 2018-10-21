Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: число жертв взрыва в Идлибе возросло до шести человек

44
0 Оставить комментарий

Сирия: число жертв взрыва в Идлибе возросло до шести человек

Москва, 21 октября. Заминированный автомобиль взлетел на воздух в сирийском городе Идлиб. По последним данным, жертвами случившегося стали шесть человек, еще около 25 получили ранения.

«Количество жертв подрыва в Идлибе возросло до 6 человек, 25 ранены», — сообщил журналистам источник в сирийской оппозиции.

Как стало известно, ЧП случилось возле центра выдачи помощи в квартале Кусур. Сегодня в данном месте должна была произойти раздача помощи мирным жителям, передает РИА Новости.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают медики и спасатели.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое