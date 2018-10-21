Наказание «Яндексом»: США теряют контроль над Россией

Падение стоимости акций российского интернет-гиганта «Яндекс» на фоне слухов о покупке этой компании Сбербанком — это положительный фактор. Такое парадоксальное мнение высказывают некоторые эксперты, предрекая, что если слухи о предстоящей сделке верны, то «предпродажное» падение стоимости «Яндекса» может достигнуть 20-30%, но затем акции компании стремительно и резко взлетят вверх.

В первую очередь временное падение стоимости «Яндекса» ударит по тем американским инвесторам, которые являются крупными держателями акций российского интернет-гиганта, считают аналитики. Это станет для них расплатой за санкционную политику Вашингтона, при помощи которой США надеются нанести России экономический и политический ущерб. Кроме того, предполагаемый переход под полное российское управление одного из крупнейших поисковиков — очень важно с точки зрения национальной безопасности, в том числе в Интернете, считает заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова (РЭУ), доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

«То, что крупный бизнес в Соединенных Штатах серьезно пострадает в случае возможной сделки между Сбербанком и «Яндексом», на мой взгляд, будет для американцев вполне заслуженным наказанием, — отметил Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы знаем, что США запугивают весь мир своими санкциями: они намеренно создавали сложности при сделке России с Китаем по С-400, препятствовали Индии и Индонезии в приобретении российского вооружения и т. д. Ничем, кроме вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела других государств, я это назвать не могу».

В условиях агрессивной политики США под предлогом «наказания» России мы абсолютно правильно прикладываем те усилия, которые упрочат нашу безопасность, в том числе в киберпространстве, отметил собеседник ФАН. Это очень хороший знак и важный посыл всем недоброжелателям, поэтому к слухам о возможной сделке между Сбербанком и «Яндексом» стоит отнестись серьезно, считает эксперт.

«Сегодня Россия разрабатывает принципы, как в условиях разнузданной санкционной политики, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов, выстраивать отношения со своими партнерами. На мой взгляд, если сделка по выведению «Яндекса» из-под американского влияния станет реальностью, это послужит сигналом того, что наша страна готова обеспечивать приоритет национальным проектам, а значит, и национальным интересам. Это в значительной степени обезопасит наше интернет-пространство и даст толчок к развитию перспективных интернет-технологий на национальной платформе, что нам так необходимо сегодня. А Соединенные Штаты еще больше утратят какую-либо возможность контролировать Россию», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей председатель Союза защитников информации Александр Бражников отметил, что временное падение биржевой стоимости «Яндекса» не должно никого смущать. Если сделка состоится, это будет выгодно не только с экономической, но и с политической точки зрения, подчеркнул он.

«Если крупнейший банк России купит крупнейший российский интернет-холдинг, акции «Яндекса» стремительно взлетят вверх. Если Сбербанк вложится в «Яндекс», то только для того, чтобы совместно реализовывать масштабные и интересные проекты», — отметил Бражников.

Сегодня крупнейшими держателями значительного количества акций «Яндекса» являются американские и европейские фонды: Wellington Management Group LLC, Capital Research Global Investors, Oppenheimerfunds, Inc., Carmignac Geston, и другие — всего более 330.

Ранее на фоне появления информации о планах Сбербанка заключить сделку с «Яндексом» акции компании упали более чем на 20%.