МИД Германии назвал катастрофическим решение Трампа выйти из договора о РСМД

Берлин, 21 октября. Германия продолжит работу над ядерным разоружением, несмотря на «катастрофическое» заявление президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом написал госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен в Twitter.

«Катастрофическое решение президента Трампа выйти из ДРСМД. Мы будем и впредь работать над ядерным разоружением», — написал Аннен.

По словам Аннена, ЕС необходимо не допустить наращивания военного потенциала в сфере ракет средней и малой дальности полета.

Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал, что заявление США о желании выйти из ДРСМД вызывает сожаление. Маас отметил, что для Европы ДРСМД имеет особую важность.

«Мы будем добиваться того, чтобы США задумались о возможных последствиях. Конец договора может иметь негативные последствия для нового СНВ, в котором мы срочно нуждаемся», — добавил Маас.

Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп сообщил о намерении выйти из договора о РСМД из-за того, что Россия якобы нарушает договор. Аргументировать заявление Трамп не стал. Президент добавил, что ДРСМД мешает США в развертывании оружия для противодействия КНР.