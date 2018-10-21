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Сирия: появилось первое видео с места взрыва в Идлибе

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Сирия: появилось первое видео с места взрыва в Идлибе

Москва, 21 октября. Опубликована первая видеозапись с места взрыва в сирийской провинции Идлиб. По последним данным, в результате случившегося погибли четыре человека, ранения получили еще 11 человек. 

Телеканал Al Mayadeen сообщает, что заминированный автомобиль взлетел на воздух на улице Эль-Кусур в Идлибе. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают медики и спасатели.

Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Напомним, 6 октября при взрыве на автозаправочной станции в городе Аазаз на северо-востоке Сирии погибли пять человек, ранения получили еще 21. 

Автор: Тимур Румянцев
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