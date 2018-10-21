«Молодежь остается верной идеалам»: в Луганске прошла акция ко Дню белых журавлей

Луганск, 21 октября. Сегодня в самом центре Луганска прошла ежегодная акция памяти, приуроченная ко Дню белых журавлей. Молодежь и активисты «Патриотической ассоциации Донбасса» раздавали жителям города самодельных бумажных журавлей в память о павших на полях сражений во всех воинах в мире.

По словам Владислава Ляшенко, одного из участников акции, для молодежи Луганской народной республики очень важно почтить память не только погибших воинов, но и простых мирных жителей, которые погибли в результате военных конфликтов во всем мире.

«Сегодня мы вышли на улицы наших городов, чтобы раздать людям этих замечательных журавлей из бумаги. У нас ребята сделали их сами, сидели дома вместе со своими родителями, младшими братьями и сестрами», — рассказал Ляшенко.

По словам организаторов, в данной акции принимают участие ребята из разных городов, из разных школ и университетов ЛНР.

Жители города с удовольствием принимали символические подарки, особенно радовались дети. Многие признались, что не знали о существовании такого праздника.