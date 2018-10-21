Горбачев прокомментировал решение Трампа выйти из договора о РСМД

Москва, 21 октября. Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил о своем согласии с позицией президента России Владимира Путина по поводу выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Я думаю, что самое сейчас исчерпывающее мнение высказал президент Путин и я полностью разделяю мнение. Только что прочел все, что он сказал, читайте его, там все ответы, очень интересное заявление!», — заявил Горбачев в комментарии «Народным новостям».

Путин во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ядерный превентивный удар со стороны России исключен. Россия примет ядерное оружие только в случае внешней агрессии. По словам главы государства, использование ядерного оружия вызовет катастрофу во всем мире, Россия не станет ее инициатором.

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил о намерении выйти из договора о РСМД из-за того, что Россия якобы нарушает договор. При этом обвинения президент не подкрепил какими-либо доказательствами. Трамп заявил, что ДРСМД мешает США в развертывании оружия для противодействия КНР.

В МИД РФ заявили, что если Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из международных соглашений, то Москва вынуждена будет прибегнуть к мерам военно-технического характера. Примеры выхода США из международных соглашений множатся крайне быстро: Вашингтон вышел из СВПД по Ирану и из Всемирного почтового союза.

Политолог Владимир Корнилов отметил, что на Западе ведется активная информационная кампания. СМИ упирают на то, что «ядерная зима» и прочие связанные явления сфабрикованы КГБ СССР для устрашения. Внушается, что последствия применения ядерного оружия якобы сильно преувеличены.