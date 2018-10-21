Народная милиции ДНР сбила беспилотник ВСУ, корректировавший огонь по Спартаку
Донецк, 21 октября. Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник ВСУ, который корректировал огонь по по селу Спартак на севере Донецка.
По словам начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, украинские военные активно использовали тяжелое вооружение в воскресенье для атак на донецком и мариупольском направлении.
«Для корректировки огня применялись беспилотные летательные аппараты», — заявил Безсонов.
Он подчеркнул, что силы Народной милиции ДНР были вынуждены уничтожить квадрокоптер ВСУ Украины.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что за прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня 23 раза. Они применили 248 боеприпасов, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Напомним, что военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. В апреле 2014 года власти Украины ввели на территорию ЛНР и ДНР войска после того, как республики не признали результаты государственного переворота, который произошел в стране в феврале 2014 года. По данным ООН, за все время погибли 10 000 человек.