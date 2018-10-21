Донецк, 21 октября. Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник ВСУ, который корректировал огонь по по селу Спартак на севере Донецка.

По словам начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, украинские военные активно использовали тяжелое вооружение в воскресенье для атак на донецком и мариупольском направлении.

«Для корректировки огня применялись беспилотные летательные аппараты», — заявил Безсонов.

Он подчеркнул, что силы Народной милиции ДНР были вынуждены уничтожить квадрокоптер ВСУ Украины.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что за прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня 23 раза. Они применили 248 боеприпасов, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Напомним, что военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. В апреле 2014 года власти Украины ввели на территорию ЛНР и ДНР войска после того, как республики не признали результаты государственного переворота, который произошел в стране в феврале 2014 года. По данным ООН, за все время погибли 10 000 человек.