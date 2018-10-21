Фанаты «Динамо» поразили «Зенит» баннером с Дядей Степой и Кокориным

Москва, 21 октября. Фанаты «Динамо» шокировали болельщиков «Зенита» баннером с Дядей Степой и Кокориным. Баннер они развернули во время матча команд на арене «Химки».

На растяжке изображены милиционер Дядя Степа с нашивкой «Динамо» на рукаве, который грозит группе детей, среди которых есть мальчик в футболке с номером 9 (именно под этим номером выступает Александр Кокорин в составе сине-бело-голубых).

Матч прошел в рамках 11-го тура российской Премьер-Лиги и завершился со счетом 1:0 в пользу московского клуба. К слову, эта игра стала для питерцев первой, которую они провели без Кокорина).