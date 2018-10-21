Бойцы ВСУ заставляют прибывающих в Донбасс сослуживцев выкупать карты минных полей

Донецк, 21 октября. Военнослужащие ВСУ заставляют своих сослуживцев выкупать схемы и карты минных полей, о чем сообщили в пресс-службе управления Народной милиции Донецкой народной республики.

Согласно приведенным данным, накануне военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ получил тяжелые ранения, подорвавшись на мине, которая была установлена ранее подразделением 36-ой бригады морской пехоты.

Как отметили в ДНР, командиры подразделений, подлежащих замене, должны были передать все документы своим сменщикам. Вместо этого офицеры предлагают сослуживцам, которые прибывают в Донбасс в порядке ротации, выкупить необходимые бумаги.

Напомним, ранее в украинском министерстве обороны признали, что Украина — одна из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами стран во всем мире.