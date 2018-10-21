Хейли потребовала от ООН наказать Кубу и Боливию за срыв американского мероприятия

Вашингтон, 21 октября. Постпред США при ООН Никки Хейли потребовала наказать делегации Кубы и Боливии за срыв мероприятия о положении политзаключенных на Кубе, которое организовали власти США.

Хейли обратилась с этим вопросом в ООН к генсеку организации Антониу Гутеррешу. Как сообщает Fox News, в письме она назвала поведение кубинской и боливийской делегации «возмутительным». По ее словам, из-за их поведения встреча стала походить на «сборище».

Кроме того, Хейли утверждает, что в результате действий кубинской и боливийской делегации имуществу организации был причинен вред.

«Я почтительно прошу вас осудить это крайне непрофессиональное поведение», — говорится в письме.

Также Хейли потребовала, чтобы делегация заплатила за порчу столов и наушников.

Отметим, что мероприятие, организованное Вашингтоном в Экономическом и социальном совете ООН называлось «Отправленные в тюрьму за что? Положение политзаключенных на Кубе». Кубинские и боливийские делегаты сорвали обсуждение, они выкрикивали лозунги и стучали по столам.

После инцидента Гавана потребовала провести расследование по факту проведения этого мероприятия. Власти Кубы назвали его «фальшивой комедией».