«Взорвать жирный пузырь, чтобы убрать Трампа»: президент США назвал нового главного врага Америки

Вашингтон, 21 октября. Президент США Дональд Трамп обнаружил нового главного врага США. На этот раз, угроза для Штатов и лично для него неожиданно исходит не от России, а от Федерального резерва США. По словам Трампа, своими действиями американский Центральный банк может взорвать «большой, жирный и уродливый пузырь» американской экономики, а в кризисе обвинить его.

Своими опасениями Трамп поделился в интервью Fox Business Network. Стоит отметить, что он еще два года назад критиковал Федрезерв за накачивание американских финансовых рынков дешевыми деньгами. Он предупреждал, что такая фальшивая экономика может рухнуть в любой момент. Перед выборами Трамп выразил надежду, что раздутый Центрабанком «экономический мыльный пузырь» лопнет до выборов, но ему не повезло, и он унаследовал его.

Теперь американский лидер констатирует, что Федрезев задирает процентные ставки, что приводит к нервной реакции со стороны фондовых рынков. А ведь они играют огромную роль в экономике США, в них вложены сбережения и простых граждан, и деньги пенсионных фондов, и даже средства Центрального банка Швейцарии (является одним из крупных держателей акций корпорации Apple). В случае взрыва пузыря, как подчеркивает Трамп, американцы полностью потеряют свои сбережения.

Кроме того, американский лидер боится и так называемых «компаний-зомби», буквально заполонивших экономику Штатов.Такие компании, имея огромные долги, не способны расплатиться по ним, и вынуждены влезать в новые кредиты. Ярким примером таких «зомби» является, к примеру, и компания Tesla Илона Маска, и лидер стримингового видео Netflix. Их доходы настолько малы, что они неспособны даже обслуживать проценты по кредитам и выпущенным облигациям. Влезать во все большие долги их заставляет поднятие процентных ставок Федрезервом. В конечном итоге это приводит к тому что, компании оказываются банкротами, так и не расплатившись по набранным кредитам.

Рост ставок способствует и появлению новых «зомби», которые пытаются продлить свое существование за счет наращивания долгов. Все это, как опасается Трамп, в конечном итоге, может выйти из-под контроля, и от его экономических успехов не останется и следа. А это, в свою очередь, лишит его каких-либо шансов на второй президентский срок.

Финансовый аналитик и журналист Иван Данилов, автор блога Crimson Alter не исключает, что из-за внутриполитической грызни Федрезерв может спровоцировать жесточайший кризис, а все ради того, чтобы убрать Трампа.

При этом последствия обрушения финансовых рынков США обернутся мировым финансовым кризисом в силу глобализированности мировой экономики, убежден он. По мнению Иванова, у Трампа есть вариант устроить чистки в Федрезерве и убрать всех предавших его управленцев, однако законодательство США на этот счет слишком туманно и расплывчато.

В заключение эксперт выразил уверенность, что все эти «проблемы стареющего гегемона» только на руку России, ведь из-за внутреннего кризиса у Штатов будет меньше возможностей доставлять неприятности другим. Кроме того, санкционная политика Белого дома уже давно сделала российскую экономику устойчивой к внешним шокам.