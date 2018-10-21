Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мощный пожар на заводе во Владикавказе потушен

228
0 Оставить комментарий

Мощный пожар на заводе во Владикавказе потушен

Екатеринбург, 21 октября. Пожарные полностью потушили возгорание на заводе «Электроцинк» в городе Владикавказ, о чем рассказали журналистам в пресс-службе предприятия.

В настоящее время огнеборцы заканчивают проливку площадей. Сейчас устанавливается причиненный ущерб. В связи со случившемся на предприятии было решено временно приостановить производство.

В «Электроцинке» отметили, что продукты горения не оказали влияния на состав воздуха, вредных выбросов во время возгорания с территории предприятия не было, передает РИА Новости.

ЧП произошло минувшей ночью. Площадь составила 4,5 тысячи​​​ квадратных метров. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о гибели одного пожарного в ходе операции, еще два человека были доставлены в больницу.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое