Мощный пожар на заводе во Владикавказе потушен

Екатеринбург, 21 октября. Пожарные полностью потушили возгорание на заводе «Электроцинк» в городе Владикавказ, о чем рассказали журналистам в пресс-службе предприятия.

В настоящее время огнеборцы заканчивают проливку площадей. Сейчас устанавливается причиненный ущерб. В связи со случившемся на предприятии было решено временно приостановить производство.

В «Электроцинке» отметили, что продукты горения не оказали влияния на состав воздуха, вредных выбросов во время возгорания с территории предприятия не было, передает РИА Новости.

ЧП произошло минувшей ночью. Площадь составила 4,5 тысячи​​​ квадратных метров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о гибели одного пожарного в ходе операции, еще два человека были доставлены в больницу.