«Дяде Сэму это сильно не понравится»: в США паникуют, опасаясь сделки между Сбербанком и «Яндексом»

Судя по всему, американским фондам, которые являются держателями акций российского поисковика «Яндекс», нужно как можно скорее от них избавляться. Как отмечают аналитики, это связано с двумя опасностями — прогнозируемым падением стоимости акций еще на 20-30% и с возможным распространением антироссийских санкций на тех, кто зазевается и не успеет вовремя избавиться от ценных бумаг российского интернет-гиганта.

Напомним, крупнейшими держателями акций «Яндекса», по данным из открытых источников, являются американские фонды: Wellington Management Group LLC, Capital Research Global Investors и Oppenheimerfunds, Inc. Среди крупных держателей ценных бумаг «Яндекса» есть также европейцы, например, фонд Carmignac Geston, а всего обладателями акций Yandex N.V. являются 332 фонда и инвестиционные компании.

После появления в СМИ информации о планах Сбербанка купить «Яндекс» акции российского поисковика на бирже Nasdaq упали на целых 17,81%, и это снижение продолжилось, достигнув уровня 27,42 доллара за одну акцию.

Паника инвесторов, в первую очередь американских, понятна: если Сбербанк станет основным владельцем «Яндекса», для американцев акции российского поисковика станут рискованным вложением средств.

По мнению ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрея Чечулина, американские инвесторы опасаются, что если сделка состоится, в дальнейшем «Яндекс» может оказаться в руках лиц, находящихся под американскими санкциями.

«Сегодня европейцы и американцы стараются продать свои доли в крупных российских компаниях, опасаясь санкций», — отметил Чечулин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Аналитик напомнил, что законы США запрещают гражданам этой страны иметь финансовые дела с лицами, находящимися под санкциями.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заведующий кафедрой Российского экономического университета имени Плеханова (РЭУ) доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин, американцы сами виноваты, что их отсекают от такого лакомого куска, каким является российский интернет-гигант «Яндекс».

«Россия неоднократно заявляла, что давление на нас со стороны Соединенных Штатов при помощи такого инструмента, как санкции, абсолютно неэффективно, — отметил эксперт. — США уже наложили на различные сектора российской экономики более 60 санкций и, судя по всему, не собираются на этом останавливаться: в Вашингтоне заявляют о новых санкциях. Там уже дошли до такого маразма, что обещают вводить санкции чуть ли не каждый месяц».

Эксперт считает, что крупные сделки, которые в какой-то степени мешают Соединенным Штатам манипулировать Россией в экономической и в политической плоскостях, — это правильный путь.