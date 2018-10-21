Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Медведев подчеркнул связь между безопасностью России и качеством дорог

36
0 Оставить комментарий

Медведев подчеркнул связь между безопасностью России и качеством дорог

Москва, 21 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. В своем обращении он подчеркнул, что от дорог зависит движение и жизнь во всем государстве.

«От качества дорог напрямую зависит безопасность России и благополучие людей во всех регионах без исключения», — заявил премьер.

Медведев также указал на то, что дороги крайне важны для развития хозяйства и промышленности по всей стране, отметил их ключевую роль для увеличения туристического потока и экспорта, а также для привлечения инвестиций в экономику РФ.

Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба российского правительства.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое