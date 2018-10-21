Медведев подчеркнул связь между безопасностью России и качеством дорог

Москва, 21 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. В своем обращении он подчеркнул, что от дорог зависит движение и жизнь во всем государстве.

«От качества дорог напрямую зависит безопасность России и благополучие людей во всех регионах без исключения», — заявил премьер.

Медведев также указал на то, что дороги крайне важны для развития хозяйства и промышленности по всей стране, отметил их ключевую роль для увеличения туристического потока и экспорта, а также для привлечения инвестиций в экономику РФ.

Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба российского правительства.