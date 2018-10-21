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Первые экземпляры LADA XRay Cross начали поступать к российским дилерам

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Первые экземпляры LADA XRay Cross начали поступать к российским дилерам

Москва, 21 октября. Первые экземпляры LADA XRay Сross поступили к дилерам, несмотря на то, что официальная продажа автомобиля начнется в ноябре.

В Сети появились первые фотографии автомобилей, которые прибыли к дилеру «АвтоВАЗа» в Нижнем Новгороде.

Отметим, что внешне «кросс-версия» отличается от обычной LADA XRay  внедорожным обвесом, а также 17-дюймовыми колесами. Дорожный просвет новинки составляет 215 мм. Конструкторы оснастили автомобиль задними дисковыми тормозами и усиленным подрамником.

Первый экземпляры LADA XRay Cross начали поступать к российским дилерам

Первый экземпляры LADA XRay Cross начали поступать к российским дилерам

LADA XRay Cross будет продаваться в России по цене от 729 900 до 888 900 рублей.

Автор: Алексей Громов
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