Составлен топ-5 самых дешевых внедорожников в России

Москва, 21 октября. Первое место в рейтинге самых демократичных внедорожников занимает отечественный Lada 4x4. Базовая версия Classic обойдется российскому покупателю в 504 тысячи рублей.

Отечественный автомобиль оснащен двигателем объемом 1,7-литра и способен развивать до 83 лошадиных сил.

Второе место в топе самый дешевых внедорожников по мнению CarsWeek занимает Chevrolet Niva. Стоимость внедорожника в базовой комплектации составляет 628 тысяч рублей. Автомобиль оснащен 1,7-литровым двигателем с максимальной мощностью в 80 лошадиных сил.

На третьем месте рейтинга расположился УАЗ Hunter. Минимальная стоимость этого внедорожника составляет 60 тысяч рублей. В автомобиле установлен 2,7-литровый мотор с мощностью до 127 лошадиных сил.

Четвертую строчку топа занимает УАЗ «Патриот». За 746,5 тысяч рублей владелец «Патриота» получает двигатель объемом 2,7 литров и 135 лошадиных сил под капотом.

Пятое место заняла единственная иномарка в рейтинге — Nissan Terrano с минимальной стоимостью 940 тысяч рублей. Модель оснащена 1,6 –литровым двигателем и способна развивать до 114 лошадиных сил.