«Ненависть ко всему живому»: эксперт прокомментировал видео с камер наблюдения в керченском колледже

Москва, 21 октября. Видео с камер наблюдения из политехнического колледжа в Керчи опубликовал телеканал «Вести.Крым». На кадрах 18-летний четверокурсник Владислав Росляков зашел в здание через черный ход, заложил взрывное устройство, а далее достал ружье и приступил к расстрелу находившихся в здании людей.

В начале видео видно, что в колледже Росляков поздоровался с неким человеком с рюкзаком — предположительно тоже студентом — и некоторое время шел рядом с ним по коридору. Появились версии, что этот человек может быть сообщником Рослякова.

Камеры наблюдения также засняли, как «керченский стрелок» ходит по коридорам колледжа, расстреливает из ружья всех, кого видит. При этом Росляков стрелял как по людям, так и по мониторам в компьютерном классе, по огнетушителю.

Поведение Рослякова на данном видео прокомментировал психотерапевт-психиатр Михаил Барышев. По его словам, студент-убийца почувствовал «азарт охотника перед жертвами». Хладнокровно убивая беззащитных людей, «керченский стрелок» «ощущает себя великим суперменом», отметил Барышев.

«Люди боятся, и это придает ему особый кураж, что видно на кадрах. Что влечет его? Что заставляет его действовать? Ненависть. Ненависть ко всему живому, что там есть», — считает эксперт.

Барышев также выразил мнение, что Рослякову кто-то помог в осуществлении нападения. Не исключено, что четверокурсник поддался влиянию, чему могли поспособствовать проблемы в его семье, передает РЕН ТВ.