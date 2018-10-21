Лондон не верит в официальную версию гибели журналиста Хашукджи

Лондон, 21 октября. Официальная версия властей Саудовской Аравии об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи не заслуживает доверия. Об этом заявил министр по вопросам Brexit Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, Лондон поддерживает расследование, которое проводит турецкое правительство, и выступает за то, чтобы ответственные за смерть журналиста понесли наказание и были призваны к ответственности.

«Нет, я не думаю, что она [версия] достоверна. Я думаю, что этот случай ужасен», — заявил Рааб в интервью телеканалу BBC.

Ранее власти Германии потребовали прозрачного расследования дела о гибели журналиста. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что данные о смерти Хашукджи являются недостаточными.

Напомним, что оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи, некогда бежавший с территории Саудовской Аравии в США, пропал 2 октября на территории Турции. Последний раз его видели входящим в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Власти Саудовской Аравии признали факт убийства журналиста. 20 октября генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Маджеб объявил, что по делу об убийстве задержаны 18 человек