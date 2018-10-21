Британские чиновники не исключают проведение второго референдума по Brexit

Лондон, 21 октября. Британские государственные служащие прорабатывают сценарий проведения второго референдума по выходу Великобритании из Евросоюза

«Государственные служащие должны готовиться к любому повороту событий, учитывая ослабевающую изо дня в день парламентскую поддержку премьер-министра», — рассказал источник The Sunday Times в британском министерстве по вопросам Brexit.

По словам представителя министерства, чиновники выполняют свою работу – прорабатывают все возможные варианты, в том числе такие маловероятные, как проведение второго референдума по Brexit.

Напомним, решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме в 2016 году. По итогам референдума 51,89% граждан поддержали выход Британии из ЕС.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем длятся с июня 2017 года, однако до сих пор не было достигнуто соглашение об условиях выхода Британии. Одной из насущных тем остается вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.