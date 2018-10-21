Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Британские чиновники не исключают проведение второго референдума по Brexit

65
0 Оставить комментарий

Британские чиновники не исключают проведение второго референдума по Brexit

Лондон, 21 октября. Британские государственные служащие прорабатывают сценарий проведения второго референдума по выходу Великобритании из Евросоюза

«Государственные служащие должны готовиться к любому повороту событий, учитывая ослабевающую изо дня в день парламентскую поддержку премьер-министра», — рассказал источник The Sunday Times в британском министерстве по вопросам Brexit.

По словам представителя министерства, чиновники выполняют свою работу – прорабатывают все возможные варианты, в том числе такие маловероятные, как проведение второго референдума по Brexit.

Напомним, решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме в 2016 году. По итогам референдума 51,89% граждан поддержали выход Британии из ЕС.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем длятся с июня 2017 года, однако до сих пор не было достигнуто соглашение об условиях выхода Британии. Одной из насущных тем остается вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое